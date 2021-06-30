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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İZMİR - Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

- Belirlenen adreste yapılan arama - Ele geçirilen uyuşturucu maddeÖdemiş'te uyuşturucu operasyonuİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, Emimioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik operasyon yaptı.Çalışmada, A.B. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.Ekipler, A.B'yi gözaltına aldı.

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