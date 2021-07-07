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İZMİR - Ödemiş'te trafik kazası: 11 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Ödemiş'te trafik kazası: 11 yaralı

İZMİR - Ödemiş'te trafik kazası: 11 yaralı

- Kaza yeri - Alınan güvenlik önlemleri - Hastane acil servis - Yaralıların ambulans ile sevk edilm İzmir 'de trafik kazası: 11 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ödemiş - Kiraz kara yolu Gerçekli Mahallesi yakınlarında, Bayram M. yönetimindeki 35 AJR 066 plakalı hafif ticari araç, U dönüşü yapan İbrahim D. yönetimindeki 35 DAL12 plakalı otomobille çarpıştıKazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen sürücü İbrahim D'nin kızı Özge D. (8) İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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