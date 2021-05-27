İZMİR - Ödemiş'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
- Yanan evden yükselen dumanlar - İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarıÖdemiş'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı.Demircili Mahallesinde Orhan Ektir'e ait bahçe evinden duman yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi.Müdahale sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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