Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

İZMİR - Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'ndeki otoparkta 35 V 0761 otomobilde bulunan polis memuru Fırat K. (39) ile nişanlısı olduğu öğrenilen Nagihan Ü. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Fırat K. kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri, Nagihan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekibi Polis Memuru Bild Memur 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement