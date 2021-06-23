İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
- Operasyon öncesi ekip araçları - Polisin arama yapması - Zanlının adliyeye götürülmesiİZMİR (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir , Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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