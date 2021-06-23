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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

- Operasyon öncesi ekip araçları - Polisin arama yapması - Zanlının adliyeye götürülmesiİZMİR (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir , Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucu Akalan Altın Gözaltı Terör Örgütü 

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