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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı

gözaltına alınanlardan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Polis Memuru Muvazzaf Asker Uzman Çavuş Darbe Girişimi Askeri Personel 


- İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen ve haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 7’si Hava Kuvvetleri, 4’ü Deniz Kuvvetleri, 29’u Kara Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı mensup olup; 3’ü yüzbaşı, 7’si üsteğmen, 6’sı teğmen, 34’ü astsubay, 4’ü uzman çavuş rütbesinde 42 muvazzaf asker ve 10’u darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personelin yanı sıra 14’ü aktif görevde bulunan 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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