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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

- Şüphelilerden görüntüler

( İZMİR ) - İZMİR

Vergi Dairesi Akalan Öğretmen Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- İzmir merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ üyelerine yönelik operasyonda içlerinde öğretmen, avukat ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli olarak Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin de yurtdışında bulunması nedeniyle yakalanamadığı öğrenildi. (AG-
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