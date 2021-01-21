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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonda 25 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonda 25 tutuklama

Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Adli Kontrol Mahrem Irak Trol 


- İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyonun talimatını vermişti. 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, şu ana kadar 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü öğrenildi. 25 şüpheli tutuklandı Öte yandan gözaltına alınan 198 kişiden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken 17 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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