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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu: 238 gözaltı kararı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu: 238 gözaltı kararı

OPERASYONDAN DETAYLAR

( İZMİR ) İZMİR

Polis Bild Polis Ekipleri 


- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edilen 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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