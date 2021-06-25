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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Operasyondan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Adli Kontrol Kaçak Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı Gözaltı 


- İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri ileri sürülen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik geçtiğimiz 22 Haziran tarihinde operasyon düzenledi.
İzmir merkezli Konya ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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