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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

- Şüphelilerin ikametgahında yapılan aramalar - Göz altına alınan şüpheliler - Ele geçirilen silah ve bazı malzemeler İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İzmir , Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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