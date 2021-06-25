İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
- Şüphelilerin ikametgahında yapılan aramalar - Göz altına alınan şüpheliler - Ele geçirilen silah ve bazı malzemeler İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İzmir , Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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