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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

İZMİR - Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir iş yerinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Tülay Keseli'den (49) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, yakınlarının ifadesi doğrultusunda Keseli'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Keseli'yi yerde hareketsiz buldu.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Keseli'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine iş yerinde inceleme yaptı.Mali müşavir olduğu öğrenilen Tülay Keseli'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çilingir Polis Bild Mali Müşavir Trol 

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