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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Konak'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR - Konak'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

- Olay yeri - Çekilen güvenlik şeridi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Kırılan camlar - Saçma isabet eden camlar İzmir 'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Altıntaş Mahallesi'nde E.S. N.S. F.S. adlı kardeşler, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.C.T'nin iş yerine geldi. Kardeşler ile M.C.T. arasındaki tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.Taraflar yanlarındaki pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.Kavgada E.S. N.S. F.S. kardeşler ile esnaflık olduğu öğrenilen V.B. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.M.C.T olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.S. ve F.S. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.S. ile V.B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan E.S. ve F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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