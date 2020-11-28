Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi

İZMİR - Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi

- Karşıyaka çarşı olarak bilinen Kemalpaşa Caddesindeki yoğunluktan görüntülerKovid - 19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi - Denizli ve Uşak'ın en işlek yerlerinde de hareketlilik görüldüİZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti. İzmir lilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü.
Kentin bazı noktalarında, sosyal mesafe kuralı yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmir liler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti."Karşıyaka Çarşı" olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde bugün de yoğunlukta azalma olmadı. Burada kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.

Koronavirüs Kalaba Alabalık Balık Tutma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement