İZMİR - Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi

- Karşıyaka çarşı olarak bilinen Kemalpaşa Caddesindeki yoğunluktan görüntülerKovid - 19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi - Denizli ve Uşak'ın en işlek yerlerinde de hareketlilik görüldüİZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti. İzmir lilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Kentin bazı noktalarında, sosyal mesafe kuralı yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmir liler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti."Karşıyaka Çarşı" olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde bugün de yoğunlukta azalma olmadı. Burada kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.
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