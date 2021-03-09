Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR - Kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin kamyonetten indirilmesi - Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının ilçe jandarma komutanlığından çıkarılması - Zanlının adliyeye çıkarılması İzmir 'de kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı - Kamyonet sürücüsü tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesinde durdurulan kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale'den İzmir 'e düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Bahçeli Mahallesi Madra mevkisinde A.E'nin kullandığı üstü brandayla kapatılmış kamyonet durduruldu.Araçta yapılan aramada 24 Somali, 1 Güney Afrika uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine Müdürlüğü teslim edildi.Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma Akalan Göçmen Kaçakçılığı Jandarma Komutanlığı Harekete Geç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
PKK'ya Ağır DarbePKK'ya Ağır Darbe
Hakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay ÇektiHakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay Çekti
Yakalanmasa Sofralardaydı!Yakalanmasa Sofralardaydı!
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement