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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

İZMİR - Kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu

İZMİR - Kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü "asli kusurlu" bulundu - Kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın bisiklet sürerken ve madalya kürsüsünde görüntüsü - Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan ve avukatlarından görüntüler - Dava dosyasından görüntüler - Baba Reşat Aslan ile röportaj - Kazanın nasıl meydana geldiğinin fotoğraf üzerinden anlatılması - Aslan ailesinin avukatlarından Cansu Koç ile röportaj İzmir 'de kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü "asli kusurlu" bulundu - Antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın kazanın oluşumunda kural hatası yapmadığı için "kusursuz" olduğu, kamyon sürücüsü Aycan Y'nin de trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride tecavüz ettiğinden dolayı "asli kusurlu" olduğu bilirkişi raporunda yer aldı - Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan: - "Kızım derdi ki 'baba nasıl insanlarımız var, bizi görüyorlar, arabayı üzerimize sürüyorlar, korkutuyorlar.' 54 kiloluk birini 17,5 metre fırlatacak bir güç, hız nedir, bisiklet parçalanmış"

Bilirkişi Bilirkişi Raporu Bisiklet 

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