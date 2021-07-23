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İZMİR - Jandarmadan helikopterle trafik denetimi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İZMİR - Jandarmadan helikopterle trafik denetimi

- İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterle yapılan denetimler - Denetimlerde hataları belirlenen 9 sürücüye 4 bin 800 lira cezai işlem uygulandıİZMİR (AA) - İzmir 'de jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.Kara yolunda belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle destek verildi.
İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde havadan trafik denetimi yaptı.Her ay düzenli denetim yapan ekipler, sağ şeritte uygunsuz bekleyenleri, yanlış şerit kullanan ağır taşıt şoförlerini, hatalı sollama yapanları, tehlikeli şerit değiştirenleri ve kask takmayan motosiklet sürücülerini karadaki görevlilere bildirdi.Helikopterle hataları belirlenen 9 sürücüye toplam 4 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.Öte yandan, 2020'de gerçekleştirilen 13 helikopterli denetimde, kural ihlali yapan 65 sürücüye 38 bin 459 lira ceza verildiği bildirildi.

Kural İhlali Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi Hatalı Sollama Helikopter 

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