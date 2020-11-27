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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İZMİR - İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

- Ekiplerin bir zanlıyı emniyetten çıkarması - Bir zanlının sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesi - Bir zanlının emniyetten çıkarılarak polis aracına bindirilmesi İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltıİZMİR (AA) - İzmir merkezli, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında terör örgütünün kadın yapılanması üyelerinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazılarının ikametgahları İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kars'ta bulunan ve PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında HDP'nin Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve HDP üyelerinin de olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı da İzmir 'de yakalandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan "Şervan Amed" kod adlı A.Ş'nin üst aramasında elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucu örgütün Suriye uzantısı YPG'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli de gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Polis Aracı Polis Akalan Propaganda Terör Örgütü 

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