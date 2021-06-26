Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

İZMİR - İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

- Yaşanan fırtına - Rüzgardan kırılan ağaçlar - Fırtına sırasında trafik - Gaziemir 9 Eylül Mahallesi pazar yeri - Pazar yerindeki yanan çadır ve otlar İzmir 'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Körfezde vapur seferlerinin iptal edildiği kentte bir caminin minaresi yıkıldıİZMİR (AA) - İzmir 'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sıcak havanın etkili olduğu İzmir 'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.Fırtına, daha sonra kentin diğer ilçelerinde de etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi.Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi yıkılırken, Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu. İlçede bir trafoda arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

Gard Semt Pazarları Akalan Dolu Yağışı Sağanak 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement