İzmir'in yüksek kesimlerde karla mücadele



- Dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7 ilçede kar küreme ve tuz serim araçlarıyla köy yollarını açık tutmaya çalışıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin ardından İzmir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte alarma geçen ekipler, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuz serim ve kar küreme araçları ile açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Yollar açıldı, tuzlama yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgede kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışıyor. Kar yağışının artması ihtimaline karşı da greyder, kamyon ve iş makineleri teyakkuzda bekletiliyor. Büyükşehir ekipleri, Bergama’nın Yuntdağı Köseler, Tavukçukuru, Balaban, Atçılar, İsmailli, Bayramcılar, Hacılar, Öksüzler, Seklik köylerinde, Karabağlar Tırazlı köyünde, Menemen’de Çukurköy, Turgutlar, Bozalan, Telekler mahallerinde, Karaburun Yaylaköy’de, Kemalpaşa’da Beşpınar, Bayramlı, Çınardibi mahallerinde, Kınık’ta Çanköy, Karadere, Elmadere, Bağalan, Büyükoba, Arpadere, Hacıömerli, Arpaseki, Aziziye, Taştepe, Değirmencili, Kalemköy, Yaylaköy köylerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını tamamladı. Kemalpaşa Spil yolunda, Bornova Beşyol Mahallesinde, Kiraz’da Uzunköy Mahallesinde, Bergama Topallar, Oruçlar, Yukarıada, İkizler köylerinde de tuzlama çalışmaları sürüyor. Gece boyunca ekipler hazır bekledi Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte, Kemalpaşa’da 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Karabağlar’da 1 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Karaburun’da 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Bornova Çiçekliköy’de 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Bayraklı Şantiye’de 2 tuzlama aracıyla birlikte hazır olarak bekledi. Ekipler gece boyunca gelen ihbarlara anında müdahale etti. Cuma günü buzlanma ve don bekleniyor İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının bu gece hissedilir derecede azalacağını, özellikle İzmir’in kıyı kesimleri hariç iç bölgeleri ve yüksek kesimlerinde don olayının beklendiğini vurguladı. 30 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının artacağı ancak İzmir’in yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği bildirildi.

(CA-AŞ-Y)



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