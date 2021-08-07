Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İzmir’in Urla ilçesindeki makilik alan yangını kontrol altında
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’in Urla ilçesindeki makilik alan yangını kontrol altında

İzmir’in Urla ilçesindeki makilik alan yangını kontrol altında

Yangından görüntüler

Sosyal Medya İtfaiye Aracı Makilik Alan Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Helikopterin su alması ve alevlere bırakması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Urla ilçesinde Karapınar mevkiinde saat 14.10’da çıkan makilik orman yangını ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.10 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarında makilik alanda meydana geldi. Makilik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve Alo 177 hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına 2 uçak, 2 helikopter, 15 itfaiye aracı, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgede arazinin kayalık olması sebebiyle yangının ilk anlarında karadan müdahale yapılamazken, dozerlerin yol açmasıyla itfaiye araçları da yangına müdahale etmeye başladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yangının meydana geldiği bölgeye gelerek bilgi aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Vali Köşger: “Gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik” Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “An itibariyle havadan yaptığımız kontrolde yangının büyük oranda kontrol alındığını, gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik. Geçmiş olsun İzmir” (SY-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı