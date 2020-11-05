Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

İzmir’in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

BİNADAKİ ÇATLAKLARDAN VE SAKİNLERİN BİNAYI BOŞALTMASINDAN DETAY GÖRÜNTÜ

( İZMİR )- Bina sakinleri bavullarıyla çıktı İZMİR

Polis Deprem Polis Ekipleri 


- İzmir’in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı’nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi. İzmir’in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı.
Bina etrafında polis ekipleri önlem alırken, binanın mülk sahibi de binanın sadece orta hasarlı olduğunu, binada yıkım gerçekleşmeyeceğini ve sadece güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı