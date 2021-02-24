İzmir'in kadın kokoreççisi Mehtap Usta erkeklere taş çıkartıyor

--Mehtap Usta siparişleri hazırlarken genel detay görüntü

--Mehtap Usta, eşi ve müşteri ile röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir Bornova’nın meşhur kokoreç ustası Mehtap Göçmen, meraklı bakışlar arasında işini başarıyla yapıyor. Çoğu müşterinin kendisini görünce şaşırdığını, ardından hizmetten memnun kaldığını belirten Mehtap Usta, “Bu iş çok emek istiyor ama ben zorlanmıyorum” diyor. İzmir’de yaşayan Mehtap Göçmen, kokoreç yemeyi çok sevdiği için daimi müşterisi olduğu bir ustadan kokoreç yapımının püf noktalarını öğrendi. Göçmen daha sonra eşiyle birlikte 4 yıl önce İzmir Bornova’da bir kokoreç dükkanı açtı. Kokoreçi kendi sarıp kendi pişiren Mehtap Usta, meraklı bakışlar arasında işini başarıyla yapıyor. Müşterilerin kadın usta gördüğünde şaşırdığını dile getiren Göçmen, “İnsanlar beni görünce inanamıyor. ‘Siz mi yapacaksınız?’ diye şaşırıyorlar. Ben kokoreçi kendim sarıp kendim pişiriyorum. Kokoreç sadece benim elimden geçiyor. İnsanlar buna inanamıyor, ‘ilk defa gördük’ diyorlar. ‘Gücünüz nasıl yetiyor?’ diye soruyorlar ama Allah güç veriyor. Sevince oluyor. İşimi severek yapıyorum. Bu iş çok emek istiyor ama ben zorlanmıyorum. Hazırladığım özel bir sosum da var. Müşterilerim beğenerek yiyor. Herkes dükkanımı temiz buluyor. Kokoreçi hijyenik koşullarda yapıyorum. Eşim de çok titiz olduğu için bana bu konuda destek oluyor” diye konuştu.

“Patron o” Kokoreç sevdalısı biri olduğunu söyleyen Göçmen, “Kokoreçi çok seviyorum. Devamlı kokoreç yediğim bir yer vardı. Bekir Ağabeyimiz rahmetli oldu ama sağlığında devamlı onun yanına gidip kokoreç yerdim. Meraklı olduğum için kokoreçin püf noktalarını ondan öğrendim. 9 yıl kokoreçin nasıl yapıldığını öğrendim, ardından eşimin de desteği ile 4 yıl önce Hanımeli Kokoreç dükkanını açtım” sözlerine yer verdi. Göçmen’i eşi Göksel Göçmen de, “Müşteriler kokoreçi ben yapıyorum sanıyor ama ben eşime destek oluyorum. Eşimin neye ihtiyacı varsa onu karşılıyorum. Patron o” dedi.

“Erkeklere taş çıkartır” Göçmen’in daimi müşterilerinden Gürhan Yüksel de, “Mehtap Hanım’ın ellerine kollarına sağlık. Buradan kokoreç yemeden duramıyoruz. Mehtap Hanım tertemiz çalışıyor. Neredeyse her gün buradan kokoreç yiyoruz. İlk başlarda eşi kokoreç yapıyor sanmıştım ama Mehtap Hanım’ı görünce şaşırdım. Ancak o erkeklere taş çıkartır” ifadelerini kullandı. (CA-



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