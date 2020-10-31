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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’i yıkan depremin ardından en acı bekleyiş

İzmir’i yıkan depremin ardından en acı bekleyiş

Morg önündeki bekleyiş

Cenaze Deprem Kimlik Tespiti Acı Bekleyiş 

-Acile gelen ambulanslar
-Cenaze aracı etrafında toplananlar
-Ölüm haberi alınca morga gidenler
-Detaylar

( İZMİR - ÖZEL)- Aileler ölen yakınlarının cenazesini almak için morg önünde bekliyor İZMİR

- İzmir’de, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 26 kişinin yakınları, Ege Üniversitesi Hastanesi morgu önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İzmir’in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan depremde, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 26 kişinin cenazeleri Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde kimliği belirlenmediği ifade edilen 4 kişinin de kimlik tespitinin yapılmasının ardından isimsiz cenazenin kalmadığı öğrenildi. Gece boyu devam eden otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazelerin toprağa verilmelerine başlandı. İşlemlerin tamamlanmasını bekleyen ailelerin, morg önündeki acılı bekleyişleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Öte yandan, yaralıların gelmeye devam ettiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde tedavi işlemleri sürüyor. Yakınlarından iyi bir haber almak için acile gelip acı haberi alan aileler, morga doğru yönelirken acı bir tablo ortaya çıkarıyor.
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