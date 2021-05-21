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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı

İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı

Teknelerin kurtarılma çalışmalarından görüntü

Zeytinli 

-detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle batan tekne sayısı 26’ya yükselirken, batan tekneler vinçler yardımıyla kaldırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir’in kuzeyinde fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise saatteki hızı 90 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle 26 tekne su alarak battı. Tekne sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren teknelerinin yanlarına gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlar, bölgeye acilen balıkçı barınağı yapılması gerektiğini söyleyerek, bu yıl içerisinde 50’den fazla teknenin farklı zamanlarda yaşanan fırtınalar nedeniyle battığını ifade etti.
Öte yandan batan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tekneler, vinç yardımıyla denizden alınarak kıyıya çıkarılırken, maddi hasarın büyük olduğu aktarıldı.
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