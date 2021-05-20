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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - Hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR - Hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı

- Polis ekiplerinin operasyonlarından görüntüler - Şüpheli şahısların gözaltına alınmaları - Evlerde arama - Operasyonda ele geçirilen paralar İzmir 'de hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandıİZMİR (AA) - İzmir ’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda örgüte ait hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda aralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında sözde mahrem imam, ihraç edilen subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamının da bulunduğu belirlenen 39 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin avro ele geçirildi.Ayrıca, şüphelilerin irtibatlı oldukları firari kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mahrem Sahte Kimlik Akalan Dolar İstihbarat 

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