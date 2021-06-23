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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

İZMİR - Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

- Binadan görüntüler - İtfaiye ekibinin çalışmalarından görüntüler - Binaya gelen jandarma aracının görüntüsü - İtfaiye araçlarının olay yerinden ayrılması Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti.Merkezin sığınmacıların bulunduğu 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, katta bulunan sığınmacıları tahliye etti.Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında ekipler Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ahmed Maslem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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