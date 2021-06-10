İZMİR - Evde çıkan yangın söndürüldü

- Yangına itfaiyenin müdahale etmesi - Yanan evden yükselen dumanlar - Yangın söndürme çalışması - Bina sakinlerinin yangın söndürme çalışmasını izlemesi - Olay yerindeki ekipler - Binadaki yangının söndürülmesi İzmir 'de evde çıkan yangın söndürüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Umurbey Mahallesi Saraçoğlu Sitesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, söz konusu evin yanı sıra üst kattaki dairede de hasar meydana geldi.
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