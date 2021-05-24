Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli bir kişiyi daha yaraladı

İZMİR - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli bir kişiyi daha yaraladı

- Olay yerinden görüntü - Ekiplerin çalışmasıGÜNCELLEME - Eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandıŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çarşıda bir esnafı daha yaraladıktan sonra gözaltına alındı.Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.Yakalama çalışmaları sürerken S.H, Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan T.Ö'ye (41) de tabancayla ateş etti. Yaralanan T.Ö. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement