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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir emniyetinden 'Evde Kal' çağrısı

İzmir emniyetinden 'Evde Kal' çağrısı

Polis denetimlerinden çekilen drone görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Polis Polis Ekipleri 


- İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile İzmirli vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. Sosyal medya hesaplarında, polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında yaptıkları denetimlerin drone ile havadan çekilen görüntülerini paylaşan İzmir Emniyeti, "Biz sizin için varız. Sağlıklı günler için evde kal İzmir" mesajını yayımladı.
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