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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir Emniyeti'nden Şehit Fethi Sekin videosu

İzmir Emniyeti'nden Şehit Fethi Sekin videosu

- Şehit Fethi Sekin için hazırlanan video

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Terör Saldırısı Şehit Töreni Polis Memuru Teröristler 


- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırladığı videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaştı. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca teröristlere karşı gelen ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bir video hazırladı. Videoda Şehit Fethi Sekin'in fotoğrafları, şehit töreni, anısına dikilen heykel ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşmasına yer verildi.
İzmir Emniyeti'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videonun açıklamasında "Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim! Seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık... Unutmayacağız..." sözlerine yer verildi.
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