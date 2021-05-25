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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

İZMİR - Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

- Ekiplerin eve operasyon yapması - Ele geçirilen kenevir bitkileri - Kenevir bitkilerinin fotoğraflarıEmniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu - Narkotik birimlerince oluşturulan 1213 ekip 630 adrese operasyon başlattıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Bu kapsamda İzmir 'de yapılan operasyonlarda 1 kilo 927 gram esrar maddesi, 44 Hint keneviri, 33 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK - 47 kalaşnikof tüfek,1 adet av tüfeği, 6 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Madde Kapalı Alan Narkotik Operasyonu Yazılı Açıklama Kalaşnikof 

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