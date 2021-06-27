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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Ege'de üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

İZMİR - Ege'de üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

- Okul önündeki öğrenci ve velilerden görüntüler - Sınav salonlarına giren öğrenciler - Okul önünde Kur'n - ı Kerim okuyan ve bekleyen veliler - Ailelerine sarılan, üzerindeki takıları çıkaran öğrenciler - Kapıların kapanmasına yakın koşarak okula konuşan öğrenciler - Koşarak okula gelen, daha sonra kimliğini unuttuğu için tekrar okuldan çıkıp kimliğini alıp gelen öğrenci - Veliler ile röportajİZMİR (AA) - İzmir , Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girdi.

Kapanma Uttu Öğrenciler 

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