İZMİR - Ege'de üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı
- Okul önündeki öğrenci ve velilerden görüntüler - Sınav salonlarına giren öğrenciler - Okul önünde Kur'n - ı Kerim okuyan ve bekleyen veliler - Ailelerine sarılan, üzerindeki takıları çıkaran öğrenciler - Kapıların kapanmasına yakın koşarak okula konuşan öğrenciler - Koşarak okula gelen, daha sonra kimliğini unuttuğu için tekrar okuldan çıkıp kimliğini alıp gelen öğrenci - Veliler ile röportajİZMİR (AA) - İzmir , Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girdi.
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