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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

İZMİR - Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

- Bostanlı sahilinden drone görüntüleri - Oyun parklarında vakit geçiren vatandaşlar ve yoğunluk görüntüleri - Karşıyaka Çarşı ve çevresindeki yoğunluk - Polis araçlarının devriye gezmeleriİZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki bazı kentlerde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.Öğle saatlerinde çocuklar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Kordonboyu ile Karşıyaka'da çarşı ve sahil bandında yoğunluk oluştu.Güneşli havayı fırsat bilen ve maske kuralına uyan vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.Bostanlı sahilindeki çocuk oyun alanlarında da hareketlilik dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak kurallara riayet etmelerini istedi.

Polis Koronavirüs Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

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