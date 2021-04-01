İzmir'e Nisan ayı karla geldi

-Yolun kapalı olduğunu gösteren elektronik tabeladan görüntü

-Kar kürüme çalışmalarından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Kartopu oynayanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj



( İZMİR )- Kar, İzmirlilere 1 Nisan şakası yaptı- İzmir-Manisa sınırında yoğun kar yağışı- 1 Nisan şakası gibi: Kar nedeniyle İzmir'de yol kapandı İZMİR



- İzmir'de Nisan ayının ilk gününde kar yağışı nedeniyle 580 rakımlı Sabuncubeli geçidi beyaza bürünürken, İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan dağ yolu ulaşıma kapatıldı. İki şehir arasında trafiği sağlamak için ekipler, araçları Sabuncubeli Tüneli'ne yönlendirdi.İzmir - Manisa arasında Nisan'ın ilk günü, sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, 580 rakımlı Sabuncubeli geçidi beyaza büründü. Bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir-Manisa karayolu araç trafiği olumsuz etkilendi. Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle eski yol trafiğe kapatılırken, trafik akışının sağlanması için araçlar Sabuncubeli Tüneli'ne yönlendirildi.Vatandaşlar Nisan ayında kar keyfi yaşadıÖte yandan kar yağışını görmek ve kartopu oynamak için vatandaşlar Sabuncubeli'ne geldi. Burada çocuklarıyla kar topu oynayan vatandaşlardan Setfi Taşkıran, "Çok güzel bir hava. Nisan ayı olmasına rağmen soğuk. Geçmiş yıllara nazaran değişik bir durum. Atalarımızın 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü gerçekleşti bu Mart sonunda. Güzel bir atmosfer. Çocukları da eğlendirmeye getirdik" diye konuştu.

Yine çocuğuyla beraber kartopu oynamaya gelen vatandaşlardan Mehmet Taşkıran da, "Dün akşam günlük güneşlikti İzmir. Dün güzel havada mangal yakıyorduk; bugün de doğa bize 1 Nisan şakası yaptı. Güzel bir duygu. Buraya eğlenmeye, çocukları eğlendirmeye getirdik" sözlerine yer verdi. Sabuncubeli'ndeki kar yağışını haber alır almaz iş yerlerinden çıkıp, bölgeye kartopu oynamaya gelen vatandaşlardan Feride Karabaş ise "İzmir'de, Ege Bölgesi'nde tabi ki kar yağışı beklemiyorduk. İzmir'e yaz gelmesini beklerken, kar geldi. Bizim için iyi oldu. İşten kaçamak yaptık; geldik kartopu oynuyoruz" açıklamasında bulundu.



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