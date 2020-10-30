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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir’e giden yollar tıkandı

İzmir’e giden yollar tıkandı

-Trafikte yaşanan yoğunluk

Deprem 

--Resmi ekiplerin yaşadığı güçlükler

( İZMİR )- İzmir’e gitmekte ısrar eden sürücüler kente girişleri tıkadı İZMİR

- İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası, özel araçların kullanılmaması uyarısına rağmen kente giren tüm yollar tıkandı. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 419 kişinin yaralandığı 6.6 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan İzmir Valiliği, vatandaşları özel araçlarını kullanmaları konusunda uyardı. Kente girişlerin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı deprem sonrası, yapılan uyarıları dikkate almayan sürücülüler İzmir’e çıkan tüm yollarda yoğunluk oluşturdu. Olası bir trafik sıkışıklığının önlenmesi için Aydın-İzmir otobanının kapatılmasına rağmen, İzmir’e gitmekte ısrarcı olan sürücüler eski ulaşım seçeneği olan E-87 karayoluna akın etti. Neredeyse trafiğin durma noktasına geldiği yolda oluşan yoğunluk, Aydın’ın Efeler ilçesine kadar dayandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İzmir’e gitmek için yola çıkan sağlık ve arama kurtarma ekipleri, trafikte zor anlar yaşadı. Güvenlik güçlerinin tüm uyarıları ve alınan önlemlere rağmen, sürücülerin ısrarlı ilerleyişleri devam ediyor.
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