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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’e gelen yardımlar sahaları doldurdu

İzmir’e gelen yardımlar sahaları doldurdu

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

( İZMİR - DRONE) İZMİR

Deprem Felaketi Deprem Yardım Malzemesi Basketbol Felaket 


İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışıyor. Türkiye’nin bir çok farklı yerinden İzmir’e gelen yardımlar sahaları doldurması havadan görüntülendi.İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor. Türkiye’nin bir çok farklı yerinden İzmir’e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor. Buradan düzenlenen ve ayırılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar bir çok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor. Emrah Apartmanı’nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin doldurması havadan görüntülendi. Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.
(AFS-Görüntü;Havadan sahanın görüntüsüGenel görüntüYıkılan Emrah Apartmanından görüntüDetaylar
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