Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi

İZMİR - Durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi

- Makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirilmesi İzmir 'de durdurulan kamyonette makaron, sahte bandrol ve tütün ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 bin adet makaron, 245 adet sahte bandrol ve çeşitli miktarlarda tütün ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi'nde plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.Araçta yapılan aramada 350 bin adet makaron, 245 adet sahte bandrol, 55 kilogram kıyılmış açık tütün, 380 paket kaçak çay, 19 bin kaçak sallama çay, 161 kilogram tütün ve 52 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak Sallama Çay Bandrol 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement