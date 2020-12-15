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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İZMİR - DRONE - Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor

İZMİR - DRONE - Taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyor

- Set çekilen yerlerin drone ile çekilmiş görüntüsü İzmir 'de taşkını önlemek amacıyla denizin önüne set çekiliyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde denizin yeniden taşıp kent merkezinin ve araçların sular altında kalmaması için denizin önüne topraktan set çekiliyor.Kentte 4 gün süren yağışın ardından dün Karşıyaka ilçesinde denizin taşmasıyla çok sayıda aracın sular altında kalmasının ardından harekete geçen ekipler, yeni taşkınların önüne geçmek için çalışma başlattı.Mavişehir Mahallesi'nde çalışma yapan 40 kişilik ekip, denizin önüne topraktan set çekmeye başladı.
Yaklaşık 3 kilometre boyunca denizin önü çamur ve toprakla kapatılırken, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları da sürüyor.Öte yandan, dün denizin taşması sonucu sular altında kalan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırılıyor.

Çin Denizi Harekete Geç Şili 

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