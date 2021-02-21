iZMİR - (DRONE) Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacak
- 30 Ekim'de İzmir depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın drone ile havadan görüntülenmesiİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi. Söz konusu alan drone ile havadan görüntülendi.
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