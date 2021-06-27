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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Dikili'de belediyenin yol düzenlemesine bir grup mahalle sakini tepki gösterdi

İZMİR - Dikili'de belediyenin yol düzenlemesine bir grup mahalle sakini tepki gösterdi

- Vatandaşların yol düzenlemesini dövizlerle protesto etmesi - Mahalle sakinlerinden Sedat Zaner'in grup adına açıklama yapması - Mahallelilerden Serap Acar ile röportaj - Vatandaşların belediye yetkilileriyle konuşmasıDikili'de belediyenin yol düzenlenmesine bir grup mahalle sakini tepki gösterdiİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesinde bir grup, belediyenin Bahriye Üçok Caddesi'ndeki yol düzenlemesine karşı basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan bir grup, Bahriye Üçok Caddesi'nde bir araya geldi. "Kaldırım yapılması için ölmemiz mi gerekiyor?", "Yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz" şeklinde yazıların bulunduğu dövizler taşıyan grup, daha önce kilit taşı döşeli yola Dikili Belediyesinin asfalt döktüğünü ve yayalar için düzenleme yapmadığını ileri sürdü.Mahalle sakinlerinden Sedat Zaner, grup adına yaptığı açıklamada, "Kazalarda ölmek istemiyoruz. Evlerimizin arasından geçen caddeye yaya kaldırımı istiyoruz. Hız sınırını geçen araçların hızını kesecek her türlü tedbirin alınmasını istiyoruz." ifadeleri kullandı.Mahallelilerden Serap Acar ise daha önce topladıkları imzalara karşın yola asfalt döküldüğünü belirterek, çözüm istediklerini söyledi.

Bu arada basın açıklamasının yapıldığı sırada Dikili Belediyesinden gelen yetkililer, vatandaşlarla görüştü.

Protesto Yaya Kaldırımı Basın Açıklaması Yaya Geçidi 

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