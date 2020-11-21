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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Depremzede milli sporcu, kedisi 'Teneke' ile buluştu

İZMİR - Depremzede milli sporcu, kedisi 'Teneke' ile buluştu

İZMİR - Depremzede milli sporcu, kedisi "Teneke" ile buluştu - Alper Öztürk'ün kurtarıldığı Doğanlar Apartmanı enkazındaki çalışmalar (ARŞİV) - Alper Öztürk ile röportaj - Alper Öztürk'ün kedisi "Teneke"den görüntüler - Kedinin enkaz altından kurtarılma görüntüleri - AA Muhabirinin anonsu - Alper Öztürk'ün deprem önceki cimlastik antrenmanları Depremzede milli sporcu, kedisi "Teneke" ile buluştu - İzmir 'deki depremde yıkılan apartmanın enkazından sağ çıkarılan ancak annesini kaybeden down sendromlu şampiyon jimnastikçi Alper Öztürk, yine AFAD ekiplerince kurtarılan kedisi "Teneke"ye kavuştu - Alper Öztürk: - "Depremde çok korktum, ailemden ilk beni kurtardılar. Sonra kardeşim Buğra'yı, sonra da annemi çıkarmışlar. Şimdi daha iyiyim, iyileşince yine spor yapacağım"İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir 'deki depremde enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk, aynı kaderi paylaştığı kedisi "Teneke" ile buluşmanın sevincini yaşıyor.Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki deprem, 116 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.Depreme Doğanlar Apartmanı'ndaki evlerinde yakalanan down sendromlu milli sporcu Alper Öztürk ile kardeşi Buğra Öztürk "yaralananlar", çocuklarına kol kanat geren anneleri Fatma Öztemel ise "yaşamını kaybedenler" arasında yer aldı.Aynı binanın enkazından AFAD ekipleri tarafından çıkarılan depremzede kedinin de Öztürk ailesine ait olduğu günler sonra anlaşıldı.Ailenin üçüncü çocuğu olan ve deprem sırasında eğitim için şehir dışında bulunan Zehra Öztürk, bir paylaşım sitesinde gördüğü sarı kedinin, afet sonrası ulaşamadıkları "Teneke" olduğunu anladı.Kediyi sahiplenen Manisa'daki hayvansevere ulaşan Zehra Öztürk, 1,5 yaşındaki "Teneke"yi teslim alıp ailesinin yanına getirdi.Depremde kalçası kırılan down sendromlu Alper Öztürk de hastanedeki tedavisinin ardından anneannesinin evine döndü, hasta yatağında bir umutla beklediği "Teneke" ile buluştu. - Sağlık durumları iyiHastaneden taburcu edildikten sonra evde fizik tedavi gören milli sporcu Alper Öztürk, AA muhabirine, deprem sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.İlk kez deprem yaşadığını söyleyen Öztürk, "Depremde çok korktum, ailemden ilk beni çıkardılar. Sonra kardeşim Buğra'yı, sonra da annemi çıkarmışlar. Şimdi daha iyiyim, iyileşince yine spor yapacağım." dedi.
Öztürk, kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle şimdilik çok oynayamadıklarını dile getirdi.Hasta yatağında video izleyerek zaman geçirdiğini ifade eden Öztürk, en sevdiği sanatçının Türkü Turan olduğunu dile getirdi.Alper Öztürk, depremden sonra kendisine videolu "geçmiş olsun" mesajı gönderen Türkü Turan ile iyileştikten sonra tanışmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Depremzede Fizik Tedavi Geçmiş Olsun Türk Ailesi Milli Sporcu 

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