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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı

İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı

Depremin kaydedilen sesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Deprem Ses Kaydı 


- İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki kaydedilen sesi ortaya çıktı. Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından yapılan çalışma ile depremin yer altında kaydedilen sinyal sesi işitilebilir hale dönüştürüldü. Ortaya çıkan ses kaydı depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
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