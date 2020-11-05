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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir depreminin sembol isimleri Elif ve Ayda’nın ismi Beylikdüzü’nde parka verildi

İzmir depreminin sembol isimleri Elif ve Ayda’nın ismi Beylikdüzü’nde parka verildi

drone görüntüsü

Deprem 

-Parktan detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda’nın ismi, Beylikdüzü’nde bir parka verildi.
Beylikdüzü Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılarak tüm Türkiye’ye umut olan Elif ve Ayda’yı unutmadı. Elif ve Aydan’nın isimleri deprem toplanma alanı olarak da tasarlanan, yapımının sürdüğü bir parka verildi.

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