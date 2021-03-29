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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir depreminde zarar gören camiinin yıkımına başlandı

İzmir depreminde zarar gören camiinin yıkımına başlandı

köy camiinin dışından detay

Akkale Yeni Cami Hayırseverler Yıkım Çalışmaları Dernek Başkanı 

-içerisinden detay
-yıkım çalışmalarından detay
-Küçüktepe Köyü Muhtarı Muharrem Küreşir ile röp
-Küçüktepe köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Tezcan ile röp
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- İzmir depremde hasar gören Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyündeki cami, kullanılamaz raporunun ardından yenisinin yapılması için yıkılıyor. Köylüler, yeni cami yapımı için hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor. 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de merkez üssü İzmir Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin Çanakkale’nin Çan ilçesinde de hissedildiğini ve köy camiinin hasar gördüğünü belirten Küçüktepe Muhtarı Muharrem Küreşir, “Köyümüzün camii İzmir depreminde hasar gördü. Kaymakamımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri yerinde incelemelerde bulundu. Durulmaz raporu verdiler. Bizler de köy muhtarlığı olarak camiyi yıkma kararı aldık. Bugün caminin yıkımına başlamış bulunmaktayız. Yıkımın ardından yapılacak yeni cami için bütün hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz” dedi.
Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mustafa Tezcan ise, “Köy halkı tarafından 1957 yılında yapılan köy camimiz İzmir depreminde hasar görmüştür. Bu nedenle köyümüz caminin yeniden yapılması için dernek kurulmuştur. Ben dernek başkanıyım. Olanaklarımız elvermediğinden bu derneği kurduk. Caminin yeniden yapımı için vatandaşların yardımını bekliyoruz” diye konuştu.
(UYC-MŞ)
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