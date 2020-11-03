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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İzmir depreminde ölen hala ve yeğenleri toprağa verildi

İzmir depreminde ölen hala ve yeğenleri toprağa verildi

-Cenaze namazından görüntüler

Cenaze Deprem Öğretmen Cenaze Namazı Akkale 

--Hayatını kaybeden çocukların baba ve annesinden görüntüler
--Cenazeye katılanlardan görüntüler
-fotoğraflar

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden Ömer Yiğitcan Tekin (4), Feryal Özge Tekin(14) kardeşler ve halaları Fatma Tekin Öztürk’ün (62) cenazesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Baharlar Köyü’nde toprağa verildi.
Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim saat 14.51’de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Recai Tekin ve Neslihan Tekin çiftinin çocukları Yiğitcan Tekin (4), Feryal Özge Tekin(14) ile çocukların halaları Fatma Tekin Öztürk’ün (62) cenaze namazı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Baharlar köyünde kılındı. Anne ve baba öğretmen Recai Tekin ve Neslihan Tekin çiftinin bir iş için İzmir’den İstanbul’a giderken, çocukları Ömer Yiğitcan Tekin (4), Feryal Özge Tekin’i (14) Rıza Bey Apartmanı’nda oturan halaları Fatma Tekin Öztürk’e bıraktıkları ve çocuklar ile halaları evde kalırken, yaşanan depremle enkaz altında kalarak öldükleri öğrenildi. Cenaze törenine Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, hayatını kaybeden çocukların ve halalarının yakınları ile köylüler katıldı.
Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. (İY-MŞ)
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