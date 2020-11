İzmir depreminde görev alan UMKE ekibi geri döndü

-ZİYARET VE KONUŞAMALAR DETAY

( BİLECİK )- Vali Bilal Şentürk, İzmir depremi sonrası olay yerine giderek görev yapan UMKE ekibini makamında kabul etti- Bilecik Valisi Şentürk:- “Deprem bölgesinde görev yapmak yiğitlik istiyor” BİLECİK



- Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İzmir depremi sonrası olay yerine giderek görev yapan ve kente geri dönen UMKE ekibini makamında kabul etti. Vali Şentürk, İl Sağlık Müdür Vekili Ferhat Damkacı ile deprem sonrası bölgede görev alan UMKE ekibini kabulünde, İzmir depreminde birçok ilden olay yerine giden sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin özveriyle görev yaptığını, vatandaşların enkazdan çıkarılmalarına vesile olduklarını ifade etti.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinin deprem bölgesinde görev aldığını anımsatan Vali Şentürk, şunları kaydetti: ''Deprem doğal bir afet, ne zaman geleceği, nerede yaşanacağı tahmin edilemiyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, yaraların sarılması için çalışmalarını yürütüyor. Arama-kurtarma esnasında dramatik hikayeler oldu. Enkaz altından can veya canları kurtarmak bambaşka bir duygu. Deprem bölgesinde görev yapmak yiğitlik istiyor, o şartlarda çalışmak kolay değil, o yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Millet olarak her yönüyle, her türlü acımızda, her türlü afetimizde el birliği içerisinde üstesinden geliyoruz. Arkadaşlarımıza ihtiyaç duyulduğunu hissettikleri an hemen seferber oldular. İhtiyaç duyulduğu anda oradaydı arkadaşlar. Bilecik bununla da yetinmedi. 2 tır gıda ve battaniye yardımı deprem bölgesine gönderildi. Halen yardımlar geliyor, bu bizim güçlü tarafımız. Biz hazırlıklı olmalıyız. Afetleri yaşamamak en güzeli. Ama yaşadığımız zamanda bilgisizlikten, ilgisizlikten ve imkansızlıktan kayıplara uğramamamız lazım. O yönüyle hazırlıklarımızı yapmalıyız.'' Depremde görev alan UMKE ekibi de, birinin sağlığına dokunmanın çok önemli ve değerli olduğunu ifade ettiler.



