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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir Depreminde görev alan 911 AK Bandırma'ya döndü

İzmir Depreminde görev alan 911 AK Bandırma'ya döndü

- Arama Kurtarma ekibinin belediye meydanına gelişi

Deprem Gesi Deprem Bölgesi Kışla 

-- Araçtan inişleri ve selamlama
-- Başkan Tolga Tosun'un 911 AK Başkanı Mustafa Gürsoy'a çiçek takdimi
-- 911 AK Başkanı Mustafa Gürsoy'un anlatımı
-- Başkan Tolga Tosun'un anlatımı
-- Alkışlamalar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bandırma'dan hareket ederek deprem bölgesine ulaşan ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan 911 Arama Kurtarma Derneği Bandırma'ya dönüşünde çiçeklerle karşılandı. Önceki hafta İzmir’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Bayraklı’ya hareket eden 911 Arama Kurtarma Derneği, çalışmalarını tamamlayıp Bandırma’ya geri döndü. Arama, kurtarma ve enkaz çalışmalarında ön safhada yer alarak büyük katkı sunan Dernek Üyelerini Belediye Meydanı’nda karşılayan Başkan Tolga Tosun, Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy ve ekibi çalışmalarından dolayı tebrik etti. İzmir’de depremin meydana gelmesinin ardından Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği’nin hemen deprem bölgesine hareket ettiğini belirten Başkan Tolga Tosun, ertesi gün de kendilerinin Bayraklı’ya gittiğini ve çalışmaları yerinde takip ettiklerini söyledi.

Derneğin bölgedeki çalışmalara büyük katkı sunduğunu söyleyen Başkan Tolga Tosun, hizmetlerinden dolayı dernek üyelerini tebrik etti. 911 Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, ilk günden itibaren kendilerine her türlü desteği sağlayan Başkan Tolga Tosun’a teşekkür etti. (İA-BD)
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