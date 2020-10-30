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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir Depremi Yalova’da da hissedildi

İzmir Depremi Yalova’da da hissedildi

Deprem anı, depremde binadan aşağıya inenler, röportajlar, sokağa dökülen vatandaşlar, sallanan çiçekler ve lambalar

( YALOVA )-Vatandaşlar sokaklara döküldü YALOVA

Deprem Nadan 


- İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da ciddi şekilde hissedildi. Deprem Yalovalıları sokağa döktü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da hissedildi. Panikle sokaklara dökülen vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için telefonlara yüklenince iletişim kesildi. Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Yalova’da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar bir süre daha sokaklarda bekleyerek ev ve iş yerlerine geri döndüler.
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