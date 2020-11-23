Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

İZMİR - Deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

- Binada mahsur kalan kedi - Ekiplerin kediyi binadan çıkarması İzmir 'deki deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldıİZMİR (AA) - İzmir 'deki deprem sonrası ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen binadaki kedi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Depremde en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesinde, ağır hasarlı binalarda inceleme yapan ekipler, yıkım kararı alınan 8 katlı bir binanın üçüncü katından kedi sesi geldiğini duydu. Balkona çıkan kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, jandarmaya haber verdi. Dış kapısı jandarma tarafından açılan apartmana giren ekipteki bir görevli, kediyi bulunduğu daireden çıkardı. Beslenerek veteriner kliniğine götürülen kedinin gebe olduğu tespit edildi.

Mahsur Kaldı A Haber Jandarma Deprem Hasarlı Bina 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement